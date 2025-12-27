Formazioni ufficiali Parma Fiorentina, le scelte dei due allenatori per la 17a giornata di Serie A

Parma News
Le formazioni ufficiali di Parma Fiorentina, match delle 12:30 e valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Cuesta e Vanoli:
FORMAZIONI UFFICIALI PARMA FIORENTINA
PARMA (4-3-3): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Bernabé, Estévez, Keita; Ondrejka, Benedyczak, Pellegrino. All. Cuesta
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Vanoli
