Formazioni ufficiali PSG-Liverpool, le scelte di Luis Enrique e Slot per il match di Champions League

Formazioni ufficiali PSG-Liverpool, le scelte di Luis Enrique e Slot per il match, valido per l’andata dei quarti di Champions League

La Champions League riaccende le sue luci più abbaglianti e lo fa con una sfida che ha tutto il sapore di una finale anticipata. Questa sera, mercoledì 8 aprile, il grande calcio europeo vede l’attesissimo confronto tra PSG-Liverpool, valido per l’andata dei quarti di finale. Un duello ad altissima quota, carico di tensione e qualità, che promette spettacolo fin dal primo minuto. Il calcio d’inizio è previsto alle 21:00.

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Le scelte dei due allenatori: le formazioni ufficiali

A ridosso del fischio d’inizio, i due tecnici hanno sciolto ogni riserva tattica. Di seguito, ecco le formazioni ufficiali di PSG-Liverpool, scelte rispettivamente da Luis Enrique e Slot.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Dembelé, Doué. All. Luis Enrique.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Frimpong, Szoboszlai, Wirtz; Ekitiké. All. Slot.

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