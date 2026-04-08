Paris Saint-Germain
Formazioni ufficiali PSG-Liverpool, le scelte di Luis Enrique e Slot per il match di Champions League
Formazioni ufficiali PSG-Liverpool, le scelte di Luis Enrique e Slot per il match, valido per l’andata dei quarti di Champions League
La Champions League riaccende le sue luci più abbaglianti e lo fa con una sfida che ha tutto il sapore di una finale anticipata. Questa sera, mercoledì 8 aprile, il grande calcio europeo vede l’attesissimo confronto tra PSG-Liverpool, valido per l’andata dei quarti di finale. Un duello ad altissima quota, carico di tensione e qualità, che promette spettacolo fin dal primo minuto. Il calcio d’inizio è previsto alle 21:00.
Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.
Le scelte dei due allenatori: le formazioni ufficiali
A ridosso del fischio d’inizio, i due tecnici hanno sciolto ogni riserva tattica. Di seguito, ecco le formazioni ufficiali di PSG-Liverpool, scelte rispettivamente da Luis Enrique e Slot.
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Dembelé, Doué. All. Luis Enrique.
LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Frimpong, Szoboszlai, Wirtz; Ekitiké. All. Slot.
“Per vedere la Champions in TV basta abbonarsi a NOW: in questo momento l’abbonamento annuale è in sconto al prezzo di 19,99€ al mese. In alternativa, si può optare per quello mensile a 29,99€ al mese”
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Genoa: «Milik e Vlahovic possono giocare insieme. Il mio rinnovo? La priorità è la partita. Sulla Nazionale dico questo…» – VIDEO
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Genoa: le dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia del match di Serie A Oggi torna...