Formazioni ufficiali Spagna Italia Under 21: le scelte degli allenatori

Le formazioni ufficiali di Spagna Italia Under 21 match valido per la 2ª giornata del campionato del gruppo B degli Europei Under 21: le scelte degli allenatori

Ecco gli schieramenti ufficiali di Spagna-Italia Under 21, match valido per la 2ª giornata del gruppo B degli Europei Under 21.

Spagna U21 (4-3-3): Fernandez; Mingueza, Guillamon, Cuenca, Miranda; M. Garcia, Zubimendi, Villar; Puado, Ruiz, Cucurella. All. De La Fuente

Italia U21 (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Rovella, Pobega, Frabotta; Scamacca, Cutrone.​ All. Nicolato