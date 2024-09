FORMAZIONI UFFICIALI Svezia-Estonia, le scelte dei due ct

Alle 20:45 scenderanno in campo Svezia-Estonia. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due ct

Alle 20:45 scenderanno in campo Svezia-Estonia in una sfida valida per la Nations League. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due ct.

SVEZIA (3-5-2): Johansson; Douglas, Hien, Gudmundsson; Eliasson, Ayari, Saletros, Kulusevski, Sema; Gyokeres, Isak.

ESTONIA (4-4-1-1): Hein; Paskotsi, Mets, Tamm, Schjonning-Larsen; Miller, Vetkal, Shein, Sinyavskiy; Palumets; Sappinen.