FORMAZIONI UFFICIALI Svizzera-Spagna: le scelte dei due ct

Alle 20:45 scenderanno in campo Svizzera-Spagna in una sfida valida per la Nations League. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due ct.

SVIZZERA (3-4-3): Kobel; Wüthrich, Akanji, Rodríguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Aebischer; Amdouni, Vargas, Embolo.

SPAGNA (4-3-3): Raya; Carvajal, Le Normande, Laporte, Grimaldo, Rodri, Fabian Ruiz, Pedri, Lamine Yamal, Joselu, Nico Williams.