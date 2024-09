FORMAZIONI UFFICIALI Italia-Germania U20, le scelte dei ct

Alle 16:00 scenderanno in campo Italia-Germania U20. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due ct

Alle 16:00 scenderanno in campo Italia-Germania U20 in una sfida valida per l’Elite League. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due ct.

ITALIA U20: Torriani, Palestra, Bartesaghi, Comuzzo, Cichella, Chiarodia, Cichella, Ciammaglichella, Di Maggio, Misitano, Anghele, Vavassori. A disposizione: Magro, Idrissi, Mane, Corradi, Lipani, Harder, Zeroli, Sardo, De Pieri, Candelari. Ct: Corradi.

GERMANIA U20: Weib, Quarshie, Diehl, Kemlein, Weiper, Zehnter, Pauli, Aseko, Downs, Ansah, Baum.