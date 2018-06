Fox Sports Italia chiude! Foroni passa a Perform

Fox Sports Italia vicinissimo alla chiusura. A fine mese scadrà il contratto con Sky. Il direttore Marco Foroni passa a DAZN, la piattaforma di Perform

Fox Sports saluta l’Italia? L’avventura del canale dedicato al calcio straniero, in onda per tre anni su Sky ma per un anno anche su Mediaset, finisce qui. Secondo Italia Oggi il canale televisivo sarà chiuso a fine mese, quando scadrà l’accordo con Sky Sport. L’azienda di Murdoch sembra avere altri piani dopo i 32 milioni di euro versati nel triennio 2015-2018 per avere Fox sul 204.

Il direttore Marco Foroni, ex Sky e Mediaset, saluta e passa a Perform. Foroni dirigerà DAZN, la nuova piattaforma di sport in streaming che trasmetterà 3 partite a giornata della nostra Serie A, per i prossimi 3 anni. Foroni sarà il responsabile dei contenuti editoriali di DAZN. Il gruppo di 20 giornalisti di Fox Sports resterà sotto contratto e lavorerà per il sito web, che continuerà a produrre contenuti.