France Football: Juventus, pensieri d’addio per Ronaldo. Il portoghese sta riflettendo sul suo futuro, idea Paris Saint-Germain

Un futuro incerto. Cristiano Ronaldo sta pensando di lasciare la Juventus, almeno secondo il noto France Football. A quanto pare il campionissimo portoghese avrebbe iniziato a meditare sul proprio futuro già a gennaio, ma l’emergenza Covid-19 ha mescolato le carte in tavola.

Il giocatore – stando alle voci che filtrano – non è infelice alla Juventus, ma ci sarebbe l’idea PSG: non per il prossimo anno, ma per chiudere la carriera con ulteriori ambizioni di vittoria. Inoltre la società parigina è una delle poche che potrebbe tentare lo sforzo economico.