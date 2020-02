Francesco Colombarini, patron della Spal, analizza la sconfitta contro la Juventus: ecco le sue parole – VIDEO

(dal nostro inviato) – Francesco Colombarini, patron della Spal, ha analizzato in zona mista la gara contro la Juventus.

LA GARA – «Oggi giocavamo con una squadra che appena fai un minimo errore te lo fa pagare. Non è una partita da ultima in classifica. La prestazione penso abbia soddisfatto gran parte del pubblico. Io sono soddisfatto del gioco, si sono impegnati e hanno ottenuto risultati più che soddisfacenti. Sicuramente questa gara ci fa ben sperare per le altre partite. Penso che siamo sulla strada giusta per poter andare avanti».