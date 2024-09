Francia-Belgio: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Groupama Stadium andrà in scena la sfida tra Francia-Belgio: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Groupama Stadium di Lione si giocherà la sfida di Nations League tra Francia-Belgio. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Clauss, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Fofana, Kanté; Olise, Griezmann, Barcola; Mbappé. Ct. Deschamps.

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Theate, De Cuyper; Onana, Tielemans; Lukebakio, De Bruyne, Doku; Openda. Ct. Tedesco.

Orario e dove vederla in tv

Francia-Belgio si gioca alle ore 20:45 di lunedì 9 settembre per il girone di Nations League. Al momento non è prevista alcuna copertura televisiva in Italia. La partita sarà però visibile in streaming gratuitamente per tutti sul sito UEFA Tv.