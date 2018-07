Francia-Belgio, semifinale dei Mondiali di Russia 2018: le info per vedere la partita in diretta tv e in streaming, probabili formazioni, precedenti e curiosità

Francia-Belgio è la prima semifinale dei Mondiali di Russia 2018. Dalla sfida, in programma martedì 10 luglio alle ore 20 al Saint Petersburg Stadium di San Pietroburgo, uscirà la prima finalista del torneo. La Francia guidata da Didier Deschamps arriva all’appuntamento dopo aver eliminato due selezioni sudamericane: l’Argentina agli ottavi e l’Uruguay ai quarti. Il Belgio del ct Roberto Martinez gioca la semifinale dopo aver superato il Giappone agli ottavi (con un rocambolesca rimonta maturata negli ultimi secondi di gara) e, nell’ultimo turno, il più accreditato Brasile. Quella che si presenta è una grande occasione per i ‘Red Devils’, mai arrivati a giocare una finale di Coppa del Mondo. Di contro, ‘Les Bleus’ francesi motivatissimi e adesso grandi favoriti del torneo; chi avrà la meglio nella sfida di San Pietroburgo affronterà in finale, domenica 15 luglio allo Stadio Lužniki di Mosca, la vincente di Croazia-Inghilterra.

Francia-Belgio verrà trasmessa in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Canale 5 e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD), qui con l’irriverente commento della Gialappa’s Band. La gara potrà essere seguita anche in streaming su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente dal sito di Mediaset. Gli aggiornamenti di Francia-Belgio saranno fruibili anche in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e Radio Sportiva. Ricordiamo inoltre che la partita sarà disponibile in diretta testuale live sul nostro sito con ampio pre-partita, quindi sintesi, pagelle ed approfondimenti alla fine.

Francia-Belgio, probabili formazioni

QUI FRANCIA – Il ct Didier Deschamps ritrova Blaise Matuidi, rientrante dopo un turno di squalifica. Il centrocampista juventino è pronto a partire titolare in mezzo al campo, con Tolisso che dovrebbe inizialmente sedere in panchina. Per il resto, si va verso la conferma dei giocatori titolari visti contro l’Uruguay; Bleus così probabilmente schierati: Lloris in porta, Pavard, Umtiti, Varane e Hernandez in linea di difesa. A centrocampo ecco Pogba, Kantè e Matuidi; in avanti, Mbappé e Griezmann agiranno a supporto della punta centrale Giroud.

QUI BELGIO – Il ct Roberto Martinez dovrebbe riproporre la formazione vista nella brillante gara giocata e vinta contro il Brasile. ‘Red Devils’ verso lo schieramento con Courtois in porta, Alderweireld, Kompany e Vertonghen a proteggere la linea difensiva; a centrocampo ecco Meunier, Witsel, Fellaini e Chadli. In attacco, De Bruyne e il capitano Eden Hazard a supporto di Romelu Lukaku.

FRANCIA (4-3-3): Lloris, Hernandez, Umtiti, Varane, Pavard, Pogba, Kantè, Mbappé, Griezmann, Tolisso, Giroud. Commissario tecnico: Deschamps

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Meunier, Witsel, Fellaini, Chadli; De Bruyne, R.Lukaku, E.Hazard.

Francia-Belgio, curiosità e statistiche

Francia-Belgio, l’arbitro della partita

Francia-Belgio, semifinale dei Mondiali di Russia 2018, sarà diretta dall’arbitro uruguaiano Andrés Cunha. Classe 1976, nel Mondiale in corso ha diretto per la prima volta la Nazionale francese nella gara d’esordio (2-1 sull’Australia) e, successivamente, Iran-Spagna (0-1). Cunha si appresta invece ad arbitrare per la prima volta una gara della Nazionale belga.

