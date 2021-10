Francia, Benzema: «Volevo un trofeo. Siamo una grande squadra»

Karim Benzema, attaccante della Francia, ha parlato al termine della finale di Nations League vinta contro la Spagna

Karim Benzema, attaccante della Francia, ha parlato al termine della finale di Nations League vinta contro la Spagna. Le sue dichiarazioni ai microfoni di M6.

«Avevo davvero voglia di vincere un trofeo con la Francia e oggi l’ho fatto. È stato veramente un match difficile, abbiamo mostrato un grande carattere. Questa squadra è molto forte, non abbiamo lasciato nulla al caso. Penso che questo sia ciò che distingue le grande squadre: non farsi prendere dal panico, avere pazienza e attendere il momento migliore per colpire. Oggi l’abbiamo fatto. Non ci siamo rilassati fino alla fine del match».