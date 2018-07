Anche Paul Pogba si è iscritto alla festa del gol in corso nella finale dei Mondiali Francia-Croazia: rivediamo la prodezza dell’ex Juventus

Nonostante qualche critica di troppo, il Mondiale di Paul Pogba è stato più che positivo. L’ex mezz’ala della Juventus ha dimostrato di essere maturato, di riuscire a partecipare costantemente alla costruzione della manovra e di essere una fonte preziosa anche in fase di conclusione dell’azione. Una rassegna intercontinentale che rivaluta certamente il francese dopo una stagione in chiaroscuro con la casacca del Manchester United addosso. Ad avvalorare tale giudizio, anche la rete segnata in finale contro la Croazia al minuto 58 dell’ultima gara dei Mondiali.

Il primo tempo dei galletti non è stato dei più entusiasmanti ma nel secondo, con le accelerazioni di Mbappè a fare la differenza, i blues hanno cancellato dal campo Perisic e compagni. L’azione del 3-1 è davvero splendida: palla lunga per Mbappè che salta il diretto marcatore e la sfera finisce a Griezmann, il numero 7 la tocca delicatamente per Pogba che deposita in rete. Ci prova prima di sinistro ma la palla rimbalza sul muro difensivo della Croazia, poi di destro a giro batte Subasic. Braccia aperte verso i tifosi, a prendersi tutto l’amore della sua gente.