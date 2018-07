Francia-Croazia, invasione di campo: cosa è successo – FOTO

Francia-Croazia invasione di campo: cosa è successo durante la finale dei mondiali di Russia 2018 – FOTO

All’ottavo minuto del secondo tempo dei tifosi sugli spalti hanno invaso il campo eludendo le misure di sicurezza degli steward posizionati a bordo campo visto che questi tifosi erano astutamente travestiti da poliziotti. Nessun contatto con i giocatori o con il direttore di gara Pitana, solo una corsa fino a centrocampo quando poi gli invasori sono stati placcati dagli addetti alla sicurezza. Per direttiva FIFA la regia non può inquadrare gli invasori che entrano in campo per non dare pubblicità o seguito a questi individui.