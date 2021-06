Francia, Kimpembe: «Svizzera ottima squadra. Mbappé? Segnerà»

Presnel Kimpembe, difensore della Francia, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Euro 2020 contro la Svizzera

GIRONE – «Siamo arrivati primi nel girone della morte, pur avendo fronteggiato qualche problema. Preferisco così, piuttosto che secondi, terzi o addirittura eliminati giocando bene. L’obiettivo era il primo posto e siamo felici, ora guardiamo avanti».

SVIZZERA – «Parliamo di una grande squadra con ottimi calciatori. Ho visto la partita che hanno giocato contro la Turchia, quanta intensità».

DESCHAMPS – «Il suo metodo è semplice ed efficiente. È molto vicino ai giocatori e scambia spesso pareri con noi. Ha quel lato umano che lo rende vicino a tutti».

MBAPPE – «La competizione non è ancora finita. Per lui segnare non sarà un problema. È al servizio della squadra e non ci vorrà molto. Ha creato occasioni e questa è la cosa più importante Prima di tutto, è la vittoria che conta di più».

POGBA – «Conosciamo le qualità di Pogba. Non mi stupisce più perché lo conosco a memoria».

RABIOT – «Ci siamo parlati molto in questi giorni. Adrien è un grande giocatore e sa adattarsi a ogni tipo di situazione. Ha già fatto il difensore nelle giovanili, nonostante non fosse un terzino».