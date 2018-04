Francia in lutto: morto ragazzino di 18 anni del Le Havre

Ennesima tragedia nel mondo del calcio. Samba Diop, difensore di 18 anni del Le Havre è mancato questa notte in circostanze ancora da chiarire

Le Havre squadra che milita nel campionato National 2, quarta divisione francese. Il ragazzo è deceduto ieri sera in circostanze ancora tutte da chiarire come scrive L’Equipe. Diop ha giocato 21 partite in campionato e in questa stagione si era allenato più volte con la prima squadra. Questo il comunicato ufficiale comparso sull’account Twitter della società.