Francia, infortunio Nkunku: l’attaccante è stato sostituito da Deschamps

La Francia è costretta a cambiare la lista dei convocati a pochi giorni dal Mondiale, l’infortunio di Nkunku ha permesso a Deschamps di chiamare Kolo Muani. Il comunicato:

«Il Comitato Medico della FIFA ha approvato il ritiro di Christopher Nkunku per infortunio, Didier Deschamps ha avuto la possibilità di chiamare un giocatore per sostituirlo. Il Ct della Nazionale ha deciso di convocare Randal Kolo Muani. L’attaccante dell’Eintracht Francoforte, attualmente in Giappone con il suo club, raggiungerà la formazione francese giovedì mattina a Doha. La Federcalcio francese ringrazia l’Eintracht Francoforte per la collaborazione».