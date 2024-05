Fiorentina Napoli, Calzona: «Europa? Se lo dice il PRESIDENTE va bene. Io ho altri problemi»

Francesco Calzona, tecnico del Napoli, ha parlato prima della sfida valevole per la 37esima giornata contro la Fiorentina

L’allenatore del Napoli Francesco Calzona è intervenuto a DAZN per parlare dell’imminente gara contro la Fiorentina di Italiano.

NAPOLI – «Dobbiamo assolutamente avere più attenzione, sin dal primo minuto. La nostra stagione è stata contraddistinta da troppi cali di tensione. Non arrivare in Europa non sarebbe un dramma? Ho altri problemi, se lo dice il presidente va bene così. Noi abbiamo ancora due gare a disposizione e vogliamo raccogliere il massimo attraverso le prestazioni. Ci sono delle assenze, abbiamo perso anche Di Lorenzo per un attacco di gastroenterite. E’ quel calciatore che vorrei avere sempre a disposizione, per caratteristiche tecniche e qualità umane. Nell’emergenza, però, c’è la possibilità di vedere all’opera ragazzi che ho impiegato di meno»