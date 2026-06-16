Francia Senegal, Mbappè scrive la storia: il focus sulla prestazione dell’attaccante, ora miglior marcatore della sua Nazionale

Francia Senegal, la partita di Mbappè: ecco l’analisi completa della prestazione dell’attaccante nella gara d’esordio al Mondiale 2026

Uno dei protagonisti annunciati di Francia Senegal, la gara del primo turno al Mondiale 2026, è senza dubbio Mbappè, protagonista quest’anno con la maglia del Real Madrid. Ecco la nostra analisi sulla sua partita.

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PRIMO TEMPO

Primo lancio per lui da parte di Rabiot, lo stop è tutt’altro che perfetto, bene però che sia partito in posizione assolutamente regolare. Altro controllo approssimativo al 12′, stavolta più grave perché in area di rigore, Koulibaly approfitta dell’errore dell’attaccante. Al 14′ Dembélé prova a lancarlo nello spazio, servizio troppo lungo. Nel lungo giro-palla della Francia talvolta viene chiamato a un lavoro di sponda nel corto, niente di particolare. Al 23′ raccoglie un pallone recuperato da Rabiot, i due partono insieme e guadagnano un corner. Al 25′ Mbappé perde palla tra le linee aspettando di capire il da farsi con i compagni, il Senegal velocemente riparte e colpisce il palo con Jackson. Al 30′ viene fermato in un tentativo di contropiede. Subito dopo altro errore in appoggio a Theo, brutta prima mezz’ora per la stella del Real Madrid con tanta approssimazione tecnica. Al 43′ ancora una volta viene incontro, riceve palla ma si fa aggredire e la perde. Poco dopo buono spunto sulla sinistra, passa in mezzo a due e viene stoppato da Koulibaly con un tempestivo tackle. Primo tempo negativo, Kylian nonha inciso in nulla, non ricevendo neanche troppi palloni giocabili.

SECONDO TEMPO

Primo tentativo al 52′, parte da sinistra e si accentra per cercare lo spazio dal quale calciare, operazione che non gli riesce, Mbappé non sembra oggi possedere lo spunto necessario. Al 56′ riceve un ottimo servizio da Olise, si presenta da solo e calcia di piatto, grande risposta di Mendy con il piede: occasione enorme, che segnala la crescita della Francia nella ripresa. Al 58′ Kylian va via sulla destra, Mané interviene in spaccata, l’arbitro lascia correre: check del Var, il penalty sembra esserci, Faghani viene richiamato al monitor ma non opta per il dischetto, generando ben più di una perplessità. 64′: Francia in cattedra, Olise va via con stop orientato, filtrante a tutta velocità sul taglio di Mbappé che non riesce a controllare il pallone per poco. Al 66′ gol meraviglioso: Olise danza sulla trequarti, il numero 10 detta il passaggio con un taglio perfetto, la sfera gli arriva pulita e girata di Kylian per un diagonale sul quale Mendy non può opporsi. Francia in vantaggio, Mbappé raggiunge al primo posto Giroud per numero di gol in nazionale, sono 57. Al 75′ giochini da fermo sulla fascia con Kounde, palla persa. Al 77′ parte da lontano, lascia sul posto Koulibaly che comunque riesce a disturbarlo nella corsa e a permettere il recupero di Diarra. Qualche secondo dopo sempre Diarra lo ferma, stavolta fallosamente. Sul 2-0 di Barcola, Mbappé si allarga contribuendo a determinare uno spazio che Rabiot è bravissimo a cogliere disegnando un filtrante perfetto. All’85’ conclusione di prima di sinistro, Mendy blocca senza problemi. Sul 2-1 del Senegal lo si vede invitare i compagni alla calma. Una falsa impressione: inventa un gol pazzesco dalla lunga distanza con una conclusione che va a insaccarsi sotto la traversa e diventa il miglior goleador della storia della Francia. Bilancio finale della sua super prestazione: 37 palloni toccati; 4 tiri, la metà dei quali tradotta in gol; un fallo subito e 2 commessi; un primo tempo incolore e una ripresa da fuoriclasse assoluto.