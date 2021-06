Francia, Sissoko: «Germania grande squadra. Ma vogliamo vincere»

Moussa Sissoko, centrocampista della Francia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Germania

«L’obiettivo è vincere ogni partita. La Germania è una grande nazionale, vorranno fare di tutto per avere la meglio. Sarà difficile in Germania, ma faremo di tutto per vincere».