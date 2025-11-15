Francia, occhio a quel possibile trasferimento clamoroso!

Francia, ora serve chiudere definitivamente i conti. Nel mezzo anche un rinnovo contrattuale di un giocatore (corteggiato dal Real Madrid)

La Francia si appresta a chiudere la campagna di qualificazione al Mondiale 2026 contro l’Azerbaigian, ma l’attenzione è tutta sul futuro di Ibrahima Konaté. Il difensore del Liverpool, in scadenza di contratto a fine stagione, è al centro di numerose voci di mercato che lo vedono corteggiato dal Real Madrid, con un possibile trasferimento che si profila all’orizzonte.

LE VOCI SUL RINNOVO

Konaté, in vista dell’impegno con la Nazionale, dovrebbe avere l’opportunità di mettersi in mostra, ma il suo futuro con i Reds è tutt’altro che chiaro. In conferenza stampa, il difensore si è mostrato evasivo riguardo alla sua situazione contrattuale e alle indiscrezioni su un nuovo accordo con il Liverpool. «Ho visto tantissime cose sulla stampa, recentemente, come il fatto che il Liverpool mi abbia fatto una nuova offerta… non so da dove venga. I miei agenti continuano a discutere con il Liverpool, spero che la mia decisione venga presa molto presto per poterla annunciare», ha dichiarato, gettando ulteriore incertezza sul suo futuro ad Anfield.

IL REAL MADRID

Il Real Madrid, alla ricerca di un difensore esperto ma non troppo anziano, avrebbe messo gli occhi su Konaté. Già a giugno, alcune fonti indicavano che il francese fosse pronto a lasciare i Reds. Tuttavia, lo scenario si complica con la presenza di un altro difensore francese: Dayot Upamecano, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco a giugno, avrebbe già un accordo verbale con il Real Madrid. Il suo profilo e la sua esperienza, uniti al fatto che arriverebbe a parametro zero, lo rendono un’opzione molto interessante per la dirigenza madrilena.

La situazione di Konaté è quindi un vero e proprio rebus: il suo silenzio sul rinnovo con il Liverpool e la forte concorrenza di Upamecano per un posto al Real Madrid lasciano presagire un’estate movimentata per il difensore, che dovrà prendere una decisione importante per la sua carriera. Il Mondiale 2026 è all’orizzonte, ma prima Konaté dovrà definire il suo futuro a livello di club.