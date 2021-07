Freuler: «Vittoria con la Francia? Da tristi a felici. È stato incredibile»

Remo Freuler, centrocampista della Svizzera, ha parlato ai canali ufficiale della UEFA del match vinto contro la Francia

«È stato incredibile per l’evolversi della partita, si è passati da essere fortunati a tristi a felici. Sarà difficile ripetere qualcosa di simile. C’era un po’ di pressione perché la Svizzera non si è mai qualificata per i quarti di finale. Raggiungere un obiettivo simile contro una squadra contro la Francia è una grande gioia per me e per l’intera nazione».