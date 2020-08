Friedkin: a breve le firme ed il passaggio ufficiale alla Roma

Friedkin, domani mattina il magnate chiuderà l’acquisto della Roma con le firme dei legali per diventare il venticinquesimo presidente

LA COMPOSIZIONE TUTTA- Come riporta Corriere dello sport, Friedkin, domani mattina chiuderà l’acquisto della Roma con le firme dei legali delle parti a Londra (studio Chiomenti) e a Roma (studio DLA Piper), per poi diventare il 25° presidente giallorosso. Sempre secondo il quotidiano Sarà Dan il patron e non come ipotizzato il figlio Ryan, che farà parte del board insieme ai manager del gruppo Marc Watts, Eric Felen Wiliamson III, Brian Walker e Analaura Moreira Dunkel. Spazio quindo al nuovo cda, che dovrà essere convocato entro cinque giorni dal closing: a dimettersi saranno James J. Pallotta, Charlotte Beers, Richard D’Amore, Gregory Martin, Paul Edgerly, Cameron Neely e Barry Sternlicht.