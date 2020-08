Friedkin disegna la Roma: il sogno è Paratici come ds

Dan Friedkin inizia a pensare alla nuova Roma: il sogno dell’imprenditore americano è portare Paratici nella Capitale

Da ieri Dan Friedkin è il nuovo proprietario della Roma, con un accordo che prevede l’acquisizione dell’86,6% del pacchetto azionario (il 3,3% come partecipazione diretta in As Roma Spv e l’83,3% tramite la controllante Neep Roma Holding) ed un prezzo di ogni singola azione di 0,1165. Il closing è previsto per il 17 agosto, nel frattempo Friedkin ha depositato una caparra di circa 60 milioni.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, da oggi ci si metterà a tavolino per stabilire ruoli e competenza. Fienga resterà con un ruolo apicale, Baldissoni dovrebbe invece uscire dai quadri dirigenziali, diventando un consulente esterno sullo stadio. Smentito nettamente, invece, un possibile ritorno di Petrachi come d.s., ruolo per cui si sogna Paratici e si pensa a due possibili ritorni: Pradè e Burdisso. Andrà via De Sanctis, ma finirà anche l’era giallorossa di Baldini. A guidare il club sarà Ryan Friedkin, il figlio di Dan, probabilmente come presidente. Il primo CdA è fissato per ottobre, ma si può anche anticipare. Per ora poi sono esclusi i rientri di Totti e De Rossi, ma è prematuro ragionarci su.