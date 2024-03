Frosinone, Di Francesco: «Pressione sempre più forte, su Sarri...»

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie A contro la Lazio

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie A contro la Lazio.

COME CI ARRIVA IL FROSINONE – «La pressione c’è da entrambe le parti. Noi sappiamo che in questo momento le partite sono sempre di meno per rimediare alla classifica, inaspettata per il percorso iniziale. Il leone è ferito, ma domani dovremo reagire e mettere in campo qualità e determinazione».

CAMBIO ALLENATORE LAZIO – «Dovremo essere più bravi noi, anche se il valore dell’avversario è importante. La Lazio è una squadra che dal punto di vista fisico ha maggiore intensità, calciatori che possono decidere la partita da un momento all’altro. Martusciello è stato tantissimi anni con Sarri, non credo cambieranno tantissimo, ma noi saremo determinati».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIO NEWS 24