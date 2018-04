Stasera si gioca Frosinone-Empoli: non sarà decisiva per la Serie A, almeno per i toscani. Per la squadra di Longo invece è una gara da vincere

Frosinone-Empoli arriva il giorno successivo a Juventus-Napoli. In Serie B si sfidano le prime due, proprio come è successo ieri in Serie A. Rispetto alla Juve, l’Empoli ha un margine più corposo sulla diretta inseguitrice e non rischia di fallire l’approdo nella massima divisione. Aurelio Andreazzoli non ha mai perso da quando è allenatore dell’Empoli e dovrebbe, in pratica, perderle tutte per non centrare l’accesso alla Serie A. Per Moreno Longo, invece, attenzione alle insidie: una vittoria darebbe una spinta importante per la promozione diretta, altrimenti il Palermo e il Parma potrebbero diventare una grande insidia.

Una vittoria dell’Empoli porterebbe gli azzurri a più tredici sulla terza, con un possibile match-ball per la promozione già nella prossima giornata. Una vittoria del Frosinone invece farebbe aspettare gli azzurri: avrebbero comunque la possibilità di salire la prossima settimana col Novara in casa, ma dovrebbero sperare nella sconfitta di Parma e Palermo. Anche con un pari l’Empoli andrebbe a più undici, la promozione sarebbe comunque decisa tra Novara e Carpi, ovvero tra sabato e martedì prossimo. Lo spettacolo, comunque, rimane: Frosinone-Empoli sarà una gara da non perdere.