Frosinone-Juventus: formazioni ufficiali e diretta live – Serie A 2018/2019

Frosinone e Juventus chiudono la 5ª giornata di Serie A. Posticipo domenicale importante al Benito Stirpe con i bianconeri che devono rispondere alla vittoria del Napoli per riportarsi a +3 e con i ciociari che cercano la prima vittoria stagionale che gli permetterebbe di salire a quota 4 in classifica. Diversi gli assenti: Longo non ha convocato gli infortunati Paganini, Dionisi, Gori e Ardaiz mentre Massimiliano Allegri farà a meno di Barzagli, De Sciglio, Spinazzola, Khedira e Douglas Costa.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Krajnc; Zampano, Chibash, Maiello, Hallfredsson, Molinaro; Perica, Ciano. Allenatore: Longo.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Can; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Mandzukic. Allenatore: Allegri.

Le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia del match: «Ronaldo è il più forte giocatore al mondo con Messi, per noi è un valore aggiunto. Ha fatto due gol, ha tirato moltissimo in porta con moltissime occasioni. La squadra ha una sua fisionomia, è composta da grandi giocatori e lui è un valore aggiunto per una squadra che ha fatto bene negli ultimi anni. Lui non ha niente da dimostrare, deve solo giocare e fare gol. È molto esigente e pretende molto da se stesso, e domani farà una grande prestazione. Mercoledì è passato. Siamo in un momento particolare del campionato. Abbiamo messo da parte la partita della Champions, cruciale per il proseguo, ora ne abbiamo tre di campionato. Il Frosinone gioca bene, domani cercheranno l’impresa della vita e noi non dobbiamo abbassare la guardia. Dopo mercoledì c’è troppo entusiasmo e troppa energia positiva, che abbassa l’attenzione. Domani si parte da zero e si deve vincere, sono 3 punti e li non si scappa. Mercoledì abbiamo un’altra partita con il Bologna da fare bene per arrivare al meglio allo scontro diretto di sabato con il Napoli».

Frosinone-Juventus: i precedenti del match

Sono solo due i precedenti tra Frosinone e Juventus in gare ufficiali in Serie A. Entrambi risalgono al campionato 2015/2016: 1-1 a Torino con il gol di Blanchard allo scadere e vittoria per 0-2 dei bianconeri in terra ciociara.

Frosinone-Juventus: l’arbitro del match

L’arbitro del match sarà il signor Giacomelli. I guardalinee del match saranno Mondin e Santoro. Il quarto uomo sarà il signor Marinelli. A completare il sestetto arbitrale l’addetto al Var, ovvero il signor Mariani, e l’assistente al Var Del Giovane. Solo vittorie per la Juve con l’arbitro triestino: 9 precedenti e 9 successi per la Juventus. Due precedenti e due sconfitte, in Coppa Italia e in Serie B, invece con il Frosinone.

