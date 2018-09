Frosinone-Juventus streaming e diretta tv: ecco dove vedere il posticipo del quinto turno della Serie A 2018/2019

Frosinone-Juventus, gara valida per il quinto turno della Serie A 2018/2019, si gioca domenica 23 settembre alle ore 20,30 allo stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone. In Ciociaria è un confronto testa-coda: i gialloblù allenati da Moreno Longo, reduci dall’altisonante sconfitta interna (0-5) con la Sampdoria, sono fermi a 1 punto in classifica, ancora senza vittorie e reti segnate dopo quattro giornate. La Juve di Massimiliano Allegri arriva invece all’appuntamento a bottino pieno (12 punti): quattro vittorie su quattro dall’inizio del campionato, sulle ali di un entusiasmo rinvogorito dall’importante vittoria di Valencia in Champions League. Il confronto in Serie A tra gialloblù e bianconeri torna dopo oltre due anni e mezzo: l’ultima sfida tra le due squadre, giocata a Frosinone nel febbraio 2016, terminò col risultato di 2-0 in favore della Juve (reti di Cuadrado e Dybala).

Frosinone-Juventus verrà trasmessa in diretta tv a partire dalle ore 20,30 in esclusiva sulle frequenze di Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (al 202 dello Sky Box), oppure al canale 251 di Sky Sport. L’incontro potrà essere seguito anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite l’app Sky Go e – per chi ne è in possesso – tramite NOW TV (visibile anche in tv tramite smart tv e NOW TV Smart Stick). La cronaca in diretta di Frosinone-Juventus sarà inoltre disponibile anche sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 e in diretta live testuale con ampio pre-partita direttamente sul nostro sito. Ecco la lista di siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Frosinone-Juventus, probabili formazioni

FROSINONE – Longo riproporrà il classico 3-5-2: davanti alla porta difesa da Sportiello, dovrebbero partire titolari Salamon e Capuano, mentre è ballottaggio tra Goldaniga (favorito) e Brighenti. A centrocampo, Maiello e Crisetig lottano per il posto nella linea a cinque che dovrebbe essere completata da Zampano, Chisbah, Hallfredsson e Molinaro. In attacco, Perica è il punto fermo, assieme al quale è pronto a giocare dall’inizio Ciano (in vantaggio su Campbell).

JUVENTUS – Assenze pesanti per Allegri che non può contare, oltre che sul lungodegente Spinazzola, su De Sciglio, Khedira e lo squalificato Douglas Costa. In porta è previsto l’esordio di Mattia Perin, davanti al quale – nell’ipotetico 4-2-3-1 – dovrebbero agire Cuadrado, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. A centrocampo si scaldano Emre Can e Pjanic, mentre è pronto anche Bentancur. In avanti, possibile impiego di Bernardeschi, Dybala e Mandzukic con Cristiano Ronaldo.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibash, Maiello, Hallfredsson, Molinaro; Perica, Ciano.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Can, Pjanic; Bernardeschi, Dybala; Mandzukic; Cristiano Ronaldo.