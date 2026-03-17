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Fulham, colpo a sorpresa per l’estate: tutto fatto per l’arrivo di Pepi! I dettagli dell’accordo col PSV
Fulham, colpo a sorpresa per l’estate: tutto fatto per l’arrivo di Pepi! I dettagli dell’accordo siglato col PSV per l’attaccante, la data per le visite
Il Fulham guarda alla prossima stagione e piazza un colpo a sorpresa di assoluto valore. Il club inglese si è assicurato le prestazioni di Ricardo Pepi del PSV: l’attaccante statunitense potrebbe sottoporsi alle visite mediche di rito già nei prossimi giorni. A riferirlo è Fabrizio Romano su X.
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🚨⚪️⚫️ Fulham reach verbal agreement to sign Ricardo Pepi from PSV Eindhoven, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2026
Formal steps to follow for €36m package deal agreed between clubs.
Personal terms also agreed. 🇺🇸
Pepi could undergo his medical at Fulham in the upcoming days. 🔜 pic.twitter.com/0NbLuSsksH
PAROLE – «🚨⚪️⚫️ Il Fulham raggiunge un accordo verbale per ingaggiare Ricardo Pepi dal PSV Eindhoven, eccoci qui!
Passaggi formali da seguire per € l’accordo da 36 milioni concordato tra i club.
Sono stati concordati anche i termini personali. 🇺🇸
Pepi potrebbe sottoporsi alle visite mediche al Fulham nei prossimi giorni. 🔜»