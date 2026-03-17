Fulham, colpo a sorpresa per l’estate: tutto fatto per l’arrivo di Pepi! I dettagli dell’accordo col PSV

Fulham, colpo a sorpresa per l’estate: tutto fatto per l’arrivo di Pepi! I dettagli dell’accordo siglato col PSV per l’attaccante, la data per le visite

Il Fulham guarda alla prossima stagione e piazza un colpo a sorpresa di assoluto valore. Il club inglese si è assicurato le prestazioni di Ricardo Pepi del PSV: l’attaccante statunitense potrebbe sottoporsi alle visite mediche di rito già nei prossimi giorni. A riferirlo è Fabrizio Romano su X.

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🚨⚪️⚫️ Fulham reach verbal agreement to sign Ricardo Pepi from PSV Eindhoven, here we go!



Formal steps to follow for €36m package deal agreed between clubs.



Personal terms also agreed. 🇺🇸



Pepi could undergo his medical at Fulham in the upcoming days. 🔜 pic.twitter.com/0NbLuSsksH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2026

PAROLE – «🚨⚪️⚫️ Il Fulham raggiunge un accordo verbale per ingaggiare Ricardo Pepi dal PSV Eindhoven, eccoci qui!

Passaggi formali da seguire per € l’accordo da 36 milioni concordato tra i club.

Sono stati concordati anche i termini personali. 🇺🇸

Pepi potrebbe sottoporsi alle visite mediche al Fulham nei prossimi giorni. 🔜»