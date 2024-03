Funerale Barone, Semplici: «Tante critiche, ma ha sempre dato tutto»

Funerale Barone, ecco le dichiarazioni dell’ex allenatore della SPAL Semplici: presente oggi in lutto come tutto il mondo Fiorentina

Al funerale dell’ex dirigente della Fiorentina Joe Barone ha rilasciato delle dichiarazioni a Fiorentina.it l’ex allenatore della SPAL Semplici.

«Dispiace essere qui in questa giornata di lutto per la Fiorentina ma soprattutto per la famiglia. Era un grande personaggio che ho avuto il piacere di incontrare sul campo ma anche qui a Firenze più recentemente. Anche un grande dirigente secondo me. Poi è normale che facendo questo mestiere puoi essere criticato ma questo non è il momento per pensare a quell’aspetto. Anche questo Viola Park è figlio delle sue idee e della sua voglia di investire insieme alla presidenza in questo progetto, per dare lustro a questo progetto e a questa società. Perdere queste persone fa male ed è un grande dispiacere anche per tutta la città e per tutto il calcio italiano. Quando uno ha questa riconoscenza vuol dire che ha seminato cose positive. Mi auguro che in questo momento ci sia più vicinanza possibile alla famiglia. Perdere un marito o un genitore è un dolore unico, ci sono passato anch’io qualche anno fa. Ancora di più perderlo così all’improvviso»