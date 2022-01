ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gabbia, rinnovo col Milan e poi addio? Lo scenario sul futuro del giovane difensore rossonero

Il Cagliari continua a chiedere al Milan il difensore centrale Matteo Gabbia per concludere il restyling della difesa a disposizione di Mazzarri.

Come riporta SkySport il difensore sarebbe in procinto di rinnovare il proprio contratto con i rossoneri prima di potersi avventurare in una nuova esperienza in prestito per ottenere più minutaggio: il Cagliari è sul giocatore e sarebbe la prima scelta.