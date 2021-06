Gaich resta al Benevento? «Presto sarà definito tutto»

Adolfo Gaich, ex attaccante del Benevento, ha parlato dal ritiro dell’Argentina Under 23 in merito al suo futuro

«La mia idea è quella di restare in Europa, quest’anno non sono riuscito ad ambientarmi come avrei voluto e cercherò di farlo d’ora in avanti anche se negli ultimi sei mesi in Italia mi sono trovato meglio. Ho anche iniziato bene con un gol molto importante, ma non siamo riuscito a conquistare l’obiettivo salvezza con la squadra. Benevento? Il prestito è terminato, ma c’è l’opzione per prolungarlo di un altro anno e presto sarà definito tutto».