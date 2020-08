Inter, Galeone: «Non capisco la scelta di Conte. Allegri incide nelle partite»

Giovanni Galeone, tecnico e maestro di Massimiliano Allegri, parla delle dichiarazioni di Conte e del possibile arrivo di Max all’Inter

Intervenuto sulle pagine del Corriere dello Sport, Giovanni Galeone ha parlato della panchina dell’Inter, dello sfogo di Conte e del possibile arrivo di Max Allegri.

SFOGO CONTE – «Non so come mai l’abbia fatto e cosa lo abbia spinto a ciò. Un mesetto fa, ha sparato alto e poi, anche grazie ai risultati, ha avuto la possibilità di sorvolare, almeno fino al dopo-partita con il Siviglia. Io frasi così forti, nei confronti del management della propria società, non le ho mai sentite, né posso permettermi di capire i motivi che hanno indotto a questa scelta comunicativa. Non ci arrivo e sarà un mio limite».

ALLEGRI – «Per costruire una squadra serve l’occhio del competente: per me Allegri è fuori concorso, vede dove altri non arrivano con lo sguardo, ha la capacità di incidere nelle partite. E poi ha delle incursioni dialettiche straordinarie: servono per rasserenare gli ambienti, per farli entrare in un clima umano».