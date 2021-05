Galeone sicuro: «Allegri potrà fare a meno di Ronaldo alla Juve»

Giovanni Galeone, maestro di Massimiliano Allegri da sempre vicino al tecnico toscano, ha commentato il ritorno alla Juve

«Sono felice del suo ritorno, è stata la scelta giusta. Quest’anno è giusto farlo per lui, avrà possibilità di incidere anche sulle scelte tecniche, complice l’addio di Paratici. Decisivo è stato l’incontro con Elkann, con la proprietà. Due anni fa fu mandato via per scelte tecniche: la Juve ha ceduto Emre Can, Khedira, Mandzukic, tutti inamovibili per lui. È stato dunque decisivo l’intervento della proprietà, della famiglia Agnelli, che gli ha dato tanto. Ronaldo? Può farne a meno. La squadra non può essere costruita solo su Ronaldo. È difficile da inserire in un contesto di squadra».