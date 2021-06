Galles, Bale: «Dobbiamo migliorare. Turchia? Servono punti»

Gareth Bale, attaccante del Galles, ha parlato alla vigilia del match di EURO 2020 contro la Turchia: le sue dichiarazioni

«Non si tratta di fare un passo avanti, ma di migliorare come squadra. Tutti sono troppo concentrati sulle prestazioni individuali, ma senza i tuoi compagni di squadra non puoi fare nulla. Contro la Turchia vogliamo fare le cose per bene e giocare un buon calcio perché è quello che serve per fare punti e ottenere un buon risultato. Pubblico? Sarà bello giocare in uno stadio aperto, l’atmosfera ci motiverà molto».