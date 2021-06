Galles, Bale: «Passaggio del turno? Aspettiamo. E sul rigore...»

Gareth Bale, attaccante del Galles, ha commentato la vittoria ottenuta a EURO 2020 contro la Turchia: le sue dichiarazioni

Gareth Bale, attaccante del Galles, ha commentato la vittoria ottenuta a EURO 2020 contro la Turchia. Le sue dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali della UEFA.

«Sono assolutamente contento della vittoria, abbiamo lottato e lavorato duramente per questo risultato. Ho sbagliato un rigore è vero, ma penso di aver dimostrato di avere il carattere per reagire e andare avanti. Il secondo gol nel finale è la ciliegina sulla torta. Era importante vincere oggi, mi piacerebbe pensare che i punti siano sufficienti per passare, ma dobbiamo aspettare. Sicuramente se ci avessero detto alla vigilia che li avremmo conquistati ci saremo morsicati la mano».