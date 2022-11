Gareth Bale, attaccante del Galles, ha parlato dal ritiro della sua nazionale circa il prossimo Mondiale in Qatar

PAROLE – «Sono perfettamente in forma e pronto per partire. Se ci sarà bisogno di giocare 3 partite da 90′, giocherò 3 partite da 90′. Pregavamo di non avere alcun infortunio per non perdere un’occasione così importante».