Galles, ct Page: «Battiamo la Turchia e poi pensiamo all’Italia»

Robert Page, commissario tecnico del Galles, ha parlato alla vigilia del match di EURO 2020 contro la Turchia. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

«La Turchia scenderà in campo per ottenere i tre punti dopo la sconfitta contro Italia, ma anche noi vogliamo ottenere un risultato importante anche se non dobbiamo vincere per forza. Ma ottenendo quattro punti in due gare saremo a buon punto. Ci sarà poi un’altra partita, ma abbiamo identificato questo match come quello in cui possiamo fare tutto bene. Sarà un’altra sfida difficile, abbiamo avuto un solo giorno per prepararci, ma i giocatori possono sostenere questi sforzi e quindi non farò grandi cambiamenti».