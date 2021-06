Galles, Ramsey: «Sollevato dopo il gol. Con l'Italia...»

Aaron Ramsey ha parlato dopo la vittoria, con gol, con il suo Galles: ecco le parole del centrocampista della Juventus

Aaron Ramsey ha parlato ai microfoni della UEFA dopo Turchia-Galles decisa da un suo gol. Le dichiarazioni del centrocampista.

«Mi sono sentito un po’ sollevato dalla rete dopo aver sprecato due occasioni in precedenza. Nel primo tempo abbiamo dominato e giocato in maniera fantastica, nella ripresa invece abbiamo dimostrato un grande carattere e penso che la vittoria sia meritata. Ora abbiamo un’ottima opportunità e ci aspetta un’altra sfida importante per ottenere una buona posizione e passare il turno».