Gascoigne: «Vi racconto l’aneddoto dell’aragosta»

Gascoigne, indimenticata leggenda inglese, ha raccontato l’ennesimo aneddoto legato alla sua pazza carriera

Paul Gascoigne è noto ai tifosi di tutto il mondo non solo per la sua grande qualità dentro al campo ma anche (e forse soprattutto) per la sua “simpatica” follia fuori dal campo. A tal proposito, il Sun ha riportato un aneddoto raccontato proprio da Gazza.

«Ho ordinato un’aragosta. Nella vasca enorme ce ne erano molte, ma ho indicato la mia preferita. Ci stavano mettendo molto tempo. Quindi mi sono detto: ‘Cosa state facendo, faccio da solo!’. Mi sono tuffato nella vasca con il mio vestito migliore. Ci è voluto un po’ di tempo, ho nuotato lì dentro fino a catturare l’aragosta che avevo scelto. E poi? L’ho mangiata tutta con il vestito ancora zuppo!».