Pisa Roma, parla Gasperini: «La partita l’abbiamo dominata a lungo. Reazione squadra? Il merito di questi ragazzi e questo gruppo ereditato da Ranieri»

Le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini dopo quella che è stata la partita di Serie A Pisa Roma

Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Pisa Roma di Serie A.

PAROLE – «Bellissima azione di reparto d’attacco, hanno scambiato tutti e tre i giocatori. Paulo ha scambiato con Ferguson e Soulé ha finalizzato benissimo. La partita l’abbiamo dominata a lungo, con squadre così forti fisicamente e che difendono devi avere delle giocate individuali e di reparto importanti. Ha la capacità di giocare più largo o meno. Cristante era molto centrale, ma lui quando prende velocità diventa difficile contenerlo. È stato protagonista di tante azioni, ma sicuramente è un portatore di palla molto efficace. Dybala? Soulé sulla destra riusciva più di tutti a saltare l’uomo, non volevo spostarlo di lì. Ma Paulo può giocare ovunque, da 10 avanzato… chiaro che non lo porta all’interno a calciare di sinistra ma sono convinto che lui non debba per forza giocare nel ruolo di comfort. Può occupare diverse zone di campo. Sa sempre cosa fare, questa varietà la voglio creare anche in Soulé, poi sono tutti mancini in squadra (ride, ndr). Però sono convinto che lo facciano tutti bene. Reazione squadra: Il merito di questi ragazzi e questo gruppo ereditato da Ranieri. Da subito mi ha seguito in modo straordinario, sono molto grato a loro. Forse il fatto che l’nano scorso hanno fatto un grande ritorno ma essere rimasti senza Champions… gli è rimasta l’amarezza. Gruppo molto determinato e serio, disponibile. Quando ci sono queste componenti parti molto forte, poi speri che arrivi anche altro».