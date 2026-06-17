Due ali per sognare: Greenwood e Summerville nel mirino della Roma di Gasperini. Dovbyk, si parte da 23 milioni

Per Gian Piero Gasperini la ricetta è chiara: per volare in Champions servono due esterni offensivi veri. È il tema che l’allenatore ripete da un anno, da quando chiedeva Sancho e ha dovuto aspettare sei mesi per Zaragoza e Venturino, due innesti che non hanno inciso.

Nei colloqui post‑campionato, Gasperini è stato diretto: «Non commettiamo lo stesso errore». Ryan Friedkin gli ha promesso due colpi importanti in attacco. E due nomi rispecchiano perfettamente i suoi desideri: Mason Greenwood e Crysencio Summerville. Lo riferisce il Corriere dello Sport nelle sue ultime news Roma calcio.

Due profili esplosivi, tecnici, capaci di creare superiorità sull’esterno, accentrarsi, dialogare con Malen — appena riscattato per 25 milioni — e attaccare la profondità. Malen, tra l’altro, è uno dei principali sponsor di Summerville, compagno di nazionale.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Summerville: concorrenza feroce, ma la Roma gioca le sue carte

La Roma deve superare due ostacoli:

la concorrenza del PSG , molto interessato

, molto interessato l’inserimento del Manchester United

Come contrastare club più ricchi? Con un progetto che garantisca titolarità, crescita tecnica e un allenatore noto in Europa per migliorare i giocatori che allena.

Nei primi contatti con l’entourage di Summerville, la Roma ha messo sul tavolo proprio questi elementi. Parallelamente si è mosso anche Malen, che ha un rapporto eccellente con l’olandese.

Il West Ham, retrocesso, venderà al miglior offerente, ma rispettando la volontà del giocatore. La trattativa è complessa e richiede ancora tempo.

Greenwood: trattativa avanzata, accordo vicino

Con Greenwood la Roma è più avanti. Il giocatore ha dato disponibilità a un contratto da 4,5 milioni più bonus, con crescita progressiva fino a cifre da top player.

Friedkin sta preparando un’offerta complessiva da 40 milioni bonus inclusi, con percentuale sulla futura rivendita superiore al 10%. Il Marsiglia parte da una valutazione di 55 milioni, ma la Roma prova a chiudere con una formula articolata:

prestito oneroso da almeno 5 milioni

da almeno 5 milioni obbligo di riscatto a 25

a 25 10 milioni di bonus garantiti

Una struttura che avvicina le richieste francesi senza compromettere il bilancio.

Gasperini li vuole entrambi: Soulé il sacrificabile

Gasperini considera Greenwood e Summerville indispensabili per completare il reparto offensivo. Lo ha detto chiaramente: «Il nostro obiettivo dipenderà da quanto sapremo rafforzarci in attacco».

Su Dybala e Pellegrini è stato categorico: devono restare. Il sacrificabile, per caratteristiche e valore di mercato, è Matías Soulé: può portare oltre 40 milioni e generare una plusvalenza importante.

Dovbyk: la Roma valuta la cessione

La Roma ha speso 38 milioni per Dovbyk tra parte fissa e bonus. Considerando l’ammortamento delle due stagioni, qualsiasi offerta sopra i 23 milioni genererebbe un guadagno.

Nonostante le 30 assenze dell’ultima stagione, Betis e Villarreal hanno già chiesto informazioni. Anche la Bundesliga potrebbe muoversi a breve.

Una Roma che cambia volto

Due ali top, una cessione pesante, un centravanti in bilico: la Roma sta ridisegnando l’attacco per consegnare a Gasperini una squadra finalmente adatta al suo calcio.