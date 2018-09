Gattuso contro il ‘fatal Sassuolo’: chiedere ad Allegri, Seedorf e Inzaghi

Rino Gattuso rischia l’esonero. Settimana decisiva per l’allenatore del Milan che dovrà affrontare il Sassuolo di De Zerbi

Sette giorni decisivi, i prossimi, per Rino Gattuso e il suo Milan. I giocatori si sono schierati apertamente dalla parte dell’allenatore ma la società, nonostante la fiducia, starebbe pensando all’esonero del tecnico calabrese in caso di prestazioni deludenti e soprattutto scarsi risultati nelle sfide contro Sassuolo, Olympiacos e Chievo Verona. La sfida contro i neroverdi non evoca ricordi positivi al Milan e soprattutto agli ex allenatori rossoneri. I neroverdi sono una sorta di bestia rossonera, soprattutto per gli allenatori.

Dal famoso poker realizzato da Domenico Berardi che costò la panchina a Massimiliano Allegri è passato tanto tempo ma al tecnico, ora alla Juve, fu fatale proprio la sfida contro il Sassuolo. Stesso discorso per Clarence Seedorf e Pippo Inzaghi. Per i tre allenatori il Sasol ha rappresentato il capolinea dell’avventura milanista. Tra l’altro Gattuso dovrà vedersela contro De Zerbi, un allenatore che nella passata stagione, con il Benevento ultimo in classifica e poi retrocesso, gli ha ‘portato via’ 4 punti. I due si incrociarono, a muso duro, anche nel 2016, in Lega Pro, in occasione dei playoff tra Pisa e Foggia ma Ringhio ha spazzato via ogni equivoco: «Non c’è nulla, non c’è alcuna rivalità. De Zerbi è un grande allenatore». A Rino dunque il compito di sovvertire i pronostici.