Gattuso dopo Torino-Milan: «Gol preso? L’errore è di Kalinic»

Le parole di Gattuso, allenatore del Milan, al termine del pareggio 1-1 contro il Torino di questa sera che chiude le speranze di un posto in Champions

Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport dopo il pareggio odierno dei rossoneri in trasferta contro il Torino. L’1-1 chiude definitivamente le speranze Champions per i rossoneri, che adesso dovranno stare attente al ritorno delle contendenti per un posto in Europa League: «Abbiamo sofferto gli ultimi 20′. La partita era sotto controllo, ci sta prendere gol per un errore, ma la squadra era un po’ stanca e nel finale abbiamo sofferto. Se analizziamo bene la partita di oggi, la squadra alla fine non ne aveva più. Oggi potevamo vincerla così come avremmo potuto perderla. Dobbiamo pensare ad attaccare e a vincere ma anche a difendere il risultato, perché oggi il Toro negli ultimi 20′ ci ha messo in difficoltà e potevamo portare i tre punti a casa.

Prosegue Gattuso: «Errore di Abate sul gol di De Silvestri? Il problema di questa squadra è questo: Ignazio perde l’uomo ma l’errore è di Kalinic, il primo uomo della zona non si deve far portare via. Lite con Mazzarri? Abbiamo discusso, poi ci siamo dati la mano ed è finita là, era stata messa fuori la palla perché Obi si era infortunato. Champions League? Dobbiamo difendere l’Europa League ma non siete voi che dovete ricordarmelo».