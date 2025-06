Gattuso Nazionale, Montolivo dubbioso: «Gode la mia stima per questo percorso, però sul futuro...» - Calcio News 24

Gattuso Nazionale: le parole dell’ex centrocampista rossonero Riccardo Montolivo dividono l’opinione pubblica. Ecco perché

Il nome di Gennaro Gattuso è tornato prepotentemente al centro del dibattito calcistico italiano. Dopo una carriera da giocatore leggendaria e una gavetta importante da allenatore, l’ex centrocampista campione del mondo nel 2006 sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Una notizia che ha scatenato reazioni contrastanti, soprattutto tra chi lo ha conosciuto da vicino. Tra questi c’è Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan e ora opinionista per Sky Sport, che non ha risparmiato parole forti sul possibile futuro del tecnico calabrese.

Montolivo e Gattuso hanno condiviso l’esperienza al Milan, ma non tutto è filato liscio. I rapporti tra i due, come noto, si sono incrinati proprio durante l’esperienza di Gattuso sulla panchina rossonera. In un’intervista rilasciata a Sky Sport, Montolivo ha dichiarato senza mezzi termini: «Diciamo che non è una persona che gode della mia stima, però mi auguro che faccia bene sulla panchina della Nazionale. Non vedere l’Italia per la terza volta consecutiva ai Mondiali sarebbe straziante.»

Un’affermazione che ha subito acceso i riflettori sul rapporto personale tra i due ex compagni di squadra, ma che riporta anche l’attenzione su un tema fondamentale: il futuro della Nazionale italiana. Dopo le delusioni recenti, culminate con la mancata qualificazione ai Mondiali del 2018 e del 2022, la FIGC ha valutato chi possa guidare il gruppo azzurro verso una nuova era. In questo contesto, il nome «Gattuso Nazionale» inizia a diventare più che una suggestione.

Gattuso, attualmente senza squadra dopo l’ultima esperienza in Francia con il Marsiglia, è considerato un profilo energico, carismatico e fortemente legato ai valori azzurri. Da calciatore ha sempre incarnato lo spirito di sacrificio e attaccamento alla maglia, qualità che in molti vedono ideali per risollevare le sorti della Nazionale. Il possibile approdo di Gattuso alla guida dell’Italia rappresenterebbe un ritorno all’essenza più grintosa del calcio italiano.

Le parole di Montolivo, se da un lato evidenziano frizioni personali, dall’altro mostrano anche un certo realismo. Pur senza stimare l’uomo Gattuso, l’ex centrocampista della Fiorentina e dell’Atalanta ha riconosciuto quanto sia cruciale, per il bene del calcio italiano, che il prossimo ciclo della Nazionale sia finalmente positivo. L’eventualità di fallire ancora la qualificazione a un Mondiale sarebbe devastante non solo per la FIGC, ma anche per l’intero movimento calcistico italiano.

Il dibattito su «Gattuso Nazionale» è solo agli inizi. Mentre la Federazione valuta le alternative – tra i tanti anche i nomi di De Rossi, Cannavaro e Spalletti – Gattuso resta in pole. La sua candidatura divide, ma al tempo stesso attira attenzione e riflessioni sul tipo di guida di cui l’Italia ha davvero bisogno.

In attesa di una decisione ufficiale, il nome di Gattuso resta al centro della scena. E se sarà lui a sedersi sulla panchina azzurra, si tratterà di una sfida senza precedenti: non solo rilanciare la Nazionale, ma anche dimostrare che il suo nome può unire un Paese intero, nonostante le polemiche.