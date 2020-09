Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la netta vittoria degli azzurri contro il Genoa

«Osimhen? Quando attacca la profondità troviamo molti spazi. Lo scorso anno è un giocatore che ci è mancato, non ha segnato ma ha fatto segnare. Lo cercano molto per fare la sponda, siamo molto contenti per come ci sta aiutando».