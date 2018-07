Gazidis al Milan, arriva la smentita: nota ufficiale dell’Arsenal

Comunicato ufficiale dell’Arsenal. Ivan Gazidis, nonostante le tante offerte, rimarrà in società con i Gunners e non andrà al Milan

L’Arsenal ha diramato in tarda mattinata un comunicato ufficiale in cui viene fatta chiarezza sulle indiscrezioni che vorrebbero il Milan molto vicino a Ivan Gazidis per un nuovo ruolo in società. Le ultime settimane hanno prodotto l’avvicendamento in casa Milan tra la precedente gestione societaria facente capo a Yonghong Li e alle sue diramazioni Fassone e Mirabelli fino ad arrivare al pieno possesso da parte del fondo Elliott. La nuova società, di cui per il momento si conosce l’ingresso di Leonardo e quello probabile di Umberto Gardini, ha pensato anche a Ivan Gazidis, attuale amministratore delegato dell’Arsenal, per un ruolo al Milan dal punto di vista del versante finanziario della società.

Pochi minuti fa un comunicato ufficiale dell’Arsenal ha spento questa ipotesi: «Siamo al corrente delle speculazioni dei media che riguardano il nostro amministratore delegato, Ivan Gazidis. Sappiamo che ha molte offerte da società sia all’interno che dall’esterno del mondo del calcio, Lui non ha però mai accettato alcuna di queste opportunità e non ne ha mai parlato pubblicamente. È sempre stato completamente concentrato sull’Arsenal e sull’obiettivo di far crescere il club».