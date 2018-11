Nel palmares di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, secondo La Gazzetta dello Sport, anche le 2 finali di Champions League perse

La Gazzetta dello Sport ha inserito, nel palmares di Massimiliano Allegri, uno degli allenatori più vincenti negli ultimi anni e uno degli allenatori più vincenti della storia della Juventus, anche le 2 finali di Champions League perse nel 2015 e nel 2017, la prima contro il Barcellona per 3-1 e l’altra per 4-1 contro il Real Madrid di Cristiano Ronaldo. La protesta di alcuni utenti sui social come si evince dalla pagina di Ruttosporc: da quando le finali perse fanno parte dei titoli?

D’altronde, lo stesso Allegri e la stessa Juventus potrebbero essere in disaccordo perché alla Juve, vincere è l’unica cosa che conta. Il tecnico sarà sicuramente orgoglioso delle due finali disputate con i bianconeri, da outsider del torneo, ma spera di modificare presto quella grafica e di inserire magari già da quest’anno la prima, vera, Champions League vinta sulla panchina della Juve.