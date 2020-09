Anche Schone, dopo la positività di Perin, è risultato positivo al Covid-19

Nella giornata di ieri, Mattia Perin è risultato positivo al Covid-19. Per questo motivo, la squadra è stata sottoposto ad ulteriori tamponi che hanno portato allo slittamento della partita contro il Napoli dalle 15 alle 18 di oggi.

I rossoblù sono partiti questa mattina, ma nel gruppo era assente Lasse Schone. Il centrocampista, come riporta l’Ansa, è risultato «debolmente positivo» ed è stato quindi messo in isolamento come fatto con Perin.