Perin positivo al Covid-19: non sarà convocato contro il Napoli

Mattia Perin, portiere del Genoa, è risultato positivo al Covid-19: il giocatore non sarà convocato per il match contro il Napoli

Mattia Perin, portiere del Genoa, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato il tecnico rossoblu, Rolando Maran, nel corso della conferenza stampa. L’estremo difensore non sarà quindi convocato per la trasferta di campionato contro il Napoli, in programma domani pomeriggio alle 15.

Il portiere sarà quindi costretto a saltare alcune partite visto che dovrà osservare i 14 giorni di quarantena previsti dal protocollo.